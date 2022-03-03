Союз журналистов Москвы прокомментировал решение о ликвидации радиостанции "Эхо Москвы"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Радиостанция "Эхо Москвы" в последнюю неделю работы допускала серьезные нарушения, однако ликвидация ресурса является сугубо производственным делом. Такое мнение ТАСС выразил глава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

В четверг совет директоров "Эха Москвы" большинством голосов принял решение о ликвидации радио и его сайта.

"Печально, когда закрываются средства массовой информации. Но то, что я слышал последнюю неделю до закрытия, у меня волосы дыбом вставали. Они давали возможность выступать украинским националистам. <…> И журналисты сидели, слушали их, не давали никаких оценок тому, что они говорили. Я считаю, что это крайне неправильно. Правовую [помощь] мы вряд ли можем оказать, потому что, к сожалению, там очень мощные нарушения", - сказал собеседник агентства, отметив, что решение о ликвидации радио - это сугубо производственное дело.

Главный редактор ИД "Коммерсантъ" Владимир Желонкин в беседе с корреспондентом ТАСС выразил сожаление в связи с ликвидацией радиостанции. "Плохо, когда СМИ закрываются", - сказал он. Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов осудил решение о закрытии СМИ.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам радиостанции за размещение ложной информации о специальной военной операции на Украине, "Эхо Москвы" отключили от эфира.