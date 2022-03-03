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ООН поставила цель запретить в ближайшие годы пластиковое загрязнение планеты

Президент ассамблеи Программы ООН по окружающей среде Эспен Барт Эйде назвал такой шаг историческим

ПРЕТОРИЯ, 3 марта. /ТАСС/. Ассамблея Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), заседающая в кенийской столице Найроби, приняла резолюцию, которая ставит цель запретить в течение ближайших нескольких лет загрязнение окружающей среды пластиком и его отходами. Об этом сообщил в среду местный новостной телеканал ENCA.

"Мы сделали исторический шаг", - заявил после принятия данного документа президент ассамблеи ЮНЕП, министр по вопросам климата и окружающей среды Норвегии Эспен Барт Эйде. Он подчеркнул, что пластиковое загрязнение окружающей среды создает угрозу биоразнообразию планеты.

Принятая резолюция предусматривает создание межправительственного переговорного комитета, который должен к 2024 году подготовить юридически обязывающий международный договор о запрете пластикового загрязнения. Данный вид загрязнения окружающей среды является, по мнению ученых, одним из наиболее опасных из-за гигантского объема пластиковых отходов, которые скопились на планете, в том числе и в Мировом океане.

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