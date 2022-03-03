Сбор гуманитарной помощи для жителей Украины начался в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Сбор гуманитарной помощи для жителей Херсонской области Украины начался в Севастополе, продукты и вещи планируется отправить через несколько дней, сообщила журналистам в среду руководитель городского штаба волонтеров "Мы вместе" Виктория Кашлякова.

"Поступил запрос для сбора помощи для Херсонской области - в частности, обращаются с просьбами привезти продукты, лекарства и так далее. Сбор помощи начался сегодня. Учитывая тот посыл, который сегодня есть и у предпринимателей, и у других севастопольцев, думаю, к концу недели мы уже сформируем груз, чтобы отправить в Херсонскую область", - рассказала Кашлякова.

Она уточнила, что два предпринимателя уже выразили готовность предоставить фуры с водой и продуктами, которые должны отправиться в течение нескольких дней. Вещи и продовольствие, которые передают жители Севастополя в штаб "Мы вместе" в частном порядке, отправят дополнительно.

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в свою очередь уточнила журналистам, что одежды собрали достаточно много, однако пока не закрыли потребность в продуктах питания, постельном белье и гигиенических средствах.