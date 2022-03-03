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Пандемия COVID-19

В Томской области отменили систему QR-кодов

Кроме того, разрешены развлекательные мероприятия в заведениях общепита при условии заполняемости половины зала

ТОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Власти Томской области приняли решение отменить с четверга систему QR-кодов для посещения общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортивных залов, гостиниц, театров и кинотеатров, библиотек и музеев. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

"Губернатор Сергей Жвачкин принял решение отменить с 4 марта QR-коды для посетителей общепита, парикмахерских, салонов красоты, спортивных залов, гостиниц, театров и кинотеатров, библиотек и музеев", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, разрешены развлекательные мероприятия в заведениях общепита при условии заполняемости половины зала. Запрет на такие мероприятия действовал с 1 февраля.

С начала пандемии коронавирусной инфекции в Томской области зарегистрировано 103 тыс. заболевших. Выздоровели 73 тыс. человек, умерли 748.

Теги
РоссияТомская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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