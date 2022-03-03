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Практику помощи детям с синдромом Дауна на Урале могут распространить на другие регионы

На исполнение поручения Владимир Путин дал срок до 30 июня 2022 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать механизмы медико-социальной помощи детям с синдромом Дауна в Свердловской области и представить предложения о распространении этой практики на другие регионы. Об этом сообщается в четверг на сайте Кремля.

"Проанализировать <...> практику оказания на территории Свердловской области медико-социальной помощи детям, родившимся с хромосомным нарушением (синдром Дауна), и по результатам анализа представить предложения о распространении указанной практики на другие субъекты Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Поручение дали Минздраву России совместно с Агентством стратегических инициатив и региональными властями. Выполнить его необходимо до 30 июня 2022 года.

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РоссияСвердловская область
Пандемия COVID-19
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