Практику помощи детям с синдромом Дауна на Урале могут распространить на другие регионы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать механизмы медико-социальной помощи детям с синдромом Дауна в Свердловской области и представить предложения о распространении этой практики на другие регионы. Об этом сообщается в четверг на сайте Кремля.

"Проанализировать <...> практику оказания на территории Свердловской области медико-социальной помощи детям, родившимся с хромосомным нарушением (синдром Дауна), и по результатам анализа представить предложения о распространении указанной практики на другие субъекты Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Поручение дали Минздраву России совместно с Агентством стратегических инициатив и региональными властями. Выполнить его необходимо до 30 июня 2022 года.