МЧС России доставит на Украину 280 тонн гуманитарной помощи от Росрезерва

"Росрезерв произвел отгрузку гуманитарной помощи для населения Украины. В состав гуманитарных грузов вошли консервы, крупы и другие бакалейные товары общим весом более 280 тонн. Продовольствие из государственного материального резерва России будет доставлено на территорию Украины колоннами МЧС России", - говорится в сообщении. Отгрузка помощи из хранилищ идет круглосуточно.

В среду в город Геническ Херсонской области было доставлено 20 тонн гуманитарного груза от Республики Крым. В его составе самые необходимые продукты питания - мука, сахар и крупы. Еще более 30 тонн гуманитарной помощи жителям Украины доставлено из Белгородской области.

Ранее сообщалось, что на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию. В состав штаба включены уполномоченные представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов РФ. Его основными задачами являются оказание гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, а также Донецкой и Луганской народных республик, обеспечение безопасной эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы входит не оккупация украинских территорий, а демилитаризация и денацификация страны.