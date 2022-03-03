Вандалы осквернили памятники советским воинам в двух районах Литвы

ВИЛЬНЮС, 3 марта. /ТАСС/. Неизвестные осквернили памятники советским воинам в Юрбаркском и Кайшядорском районах Литвы. Об этом в четверг агентству BNS заявил представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

Как сообщается, на мемориальном памятнике погибшим советским солдатам в деревне Пашалтуонис Юрбаркского района были обнаружены оскорбительные надписи, а также свастика. В городе Жасляй Кайшядорского района вандалы облили краской ограждение и сам мемориал советскому солдату. "Полиция начала расследование об осквернении могилы и публичного памятного места. За это грозит наказанием в виде общественных работ, штрафа либо лишения свободы до трех лет", - говорится в сообщении агентства.

В связи с зафиксированными инцидентами премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала своих сограждан "избегать провокаций".

В последнее время у посольств России и Белоруссии в Литве регулярно фиксируются инциденты. В воскресенье на территорию посольства Белоруссии проник посторонний человек, который снял вывешенный у дипмиссии белорусский государственный флаг и вместо него вывесил флаги Украины и бело-красно-белый флаг Белорусской народной республики 1918-1919 годов.

В субботу объектами хулиганских выходок стали посольство РФ в Вильнюсе и генконсульство в Клайпеде. Неизвестный какой-то жидкостью облил ограду здания и плеснул ее на табличку с названием посольства и гербом России. В Клайпеде 25-летний мужчина пытался краской сделать надпись на ограде генерального консульства. В пятницу у посольства РФ произошел инцидент с участием собравшихся на акцию в поддержку Украины. Один из них с кулаками набросился на российского дипломата.