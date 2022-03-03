Удмуртия направила первую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса

ТАСС, 3 марта. Удмуртская Республика направила первую партию гуманитарной помощи для жителей Донбасса, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.

"Общий объем продовольственного товара составил 20 тонн. Помощь собрана ассоциацией фермерских крестьянских хозяйств и личных подворий жителей Удмуртии", - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по региону полковник внутренней службы Сергей Пряженцев поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв и поспособствовал сбору помощи. По его словам, эта акция укрепила веру людей в то, что в трудных ситуациях Россия не оставит их в беде.

Сотрудники чрезвычайного ведомства региона будут сопровождать груз до пункта приема и распределения в Ростовской области. Работа по сбору помощи в республике продолжается.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны России, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.