В Брянской области отменили систему QR-кодов

ТАСС, 3 марта. /ТАСС/. Власти Брянской области смягчили ряд ограничений в связи со снижением числа заболеваний коронавирусом, в том числе отменили требование на предъявление QR-кодов при посещении общепита, массовых и спортивных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"С учетом улучшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 [руководитель регионального управления Роспотребнадзора] Людмила Трапезникова предложила частично снять ограничительные меры, установленные в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, отменяется в том числе требование о предъявлении QR-кода, ПЦР-теста, справок о перенесенной болезни и медотводе при посещении общепита, массовых и спортивных мероприятий. В регионе сохраняется ограничение на допуск к участию в массовых мероприятиях не более 100 человек, в спортивных - наполняемость не более 70% от общей вместимости места проведения и запрет на курение кальянов в общепите. Также сохраняется требование к соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, в том числе ношение масок в общественных местах.

Кроме того, торжественные мероприятия в ресторанах и кафе также разрешено проводить исходя из расчета один человек на 4 кв. м, но не более 70 человек одновременно. Работодателям рекомендовано продолжить измерять температуру сотрудников и переводить не менее 30% работников на дистанционный режим работы.

По данным регионального оперштаба, в Брянской области за неделю число ежесуточных заражений коронавирусом уменьшилось с 1 686 до 1 043 случаев. Общее число инфицированных составляет 146,5 тыс., количество выздоровлений - 120 тыс. За сутки госпитализированы 53 пациента, привито 69,7% от плана.