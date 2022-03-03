На Кубани от коронавируса вакцинировались более 3 млн жителей

КРАСНОДАР, 3 марта. /ТАСС/. Более 3 млн жителей Краснодарского края сделали прививку от коронавируса, план по вакцинации выполнен на 84%, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона

"Продолжается прививочная кампания. Вакцинировано уже более 3 млн жителей края - 84% от плана", - говорится в сообщении пресс-службы.

Плановый показатель по вакцинации населения в регионе составляет 80%, или 3,6 млн человек. Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил об отмене с 4 марта системы QR-кодов из-за стабилизации эпидобстановки. По данным краевого управления Роспотребнадзора, 98% случаев заражения коронавирусом на Кубани приходятся на омикрон-штамм.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, по состоянию на четверг в регионе за сутки выявили 1 508 случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии ковид подтвердился у 229 855 человек, за весь период выздоровели 198 957 жителей, умерли 10 442 человека, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 110 пациентов, еще пять - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.