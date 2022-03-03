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Сайт и серверы "Единой России" подверглись новым кибератакам

В "Единой России" подчеркнули, что ночью 2 марта пиковая мощность атаки достигала 280 тыс. устройств из Индии, США, Индонезии, Бразилии, России и других стран

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Сетевые ресурсы и серверы "Единой России" подверглись в четверг утром новым кибератакам, это ведет к ухудшению работы официального сайта партии. Об этом сообщила пресс-служба единороссов.

"На серверы "Единой России" начались новые атаки. Они ведутся с 11 утра", - говорится в сообщении. "Параллельно осуществляются сетевые атаки на инфраструктуру партии, что ведет к перегрузке каналов связи и ухудшению работы официального сайта партии у пользователей из России", - добавили в пресс-службе.

В "Единой России" подчеркнули, что ночью 2 марта пиковая мощность атаки достигала 280 тыс. устройств из Индии, США, Индонезии, Бразилии, России и других стран.

В партии напомнили, что официальный сайт "Единой России" подвергается DDOS-атакам с 26 февраля.

Теги
Россия"Единая Россия"
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