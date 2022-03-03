В Новой Москве завершили строительство поликлиники для взрослых и детей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Строительство поликлиники со взрослым отделением на 500 посещений и детским отделением на 250 посещений в смену и с женской консультацией на территории поселения Сосенское в Новомосковском административном округе завершено, сообщила в четверг пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"В здании поликлиники переменной этажности общей площадью 11,7 кв. м планируется разместить филиал № 2 Троицкой городской больницы со взрослым отделением на 500 посещений и детским отделением на 250 посещений в смену. Также будет открыта женская консультация. Во взрослом блоке разместят отделения врачей общей практики, кабинеты врачей-специалистов, отделение профилактики, функциональной диагностики и реабилитации. Для детей откроют отделение медицинской профилактики с кабинетами выдачи справок и направлений и доврачебного приема, педиатрическое отделение", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он добавил, что посетителям будут доступны отделение лучевой диагностики, хирургические кабинеты. Также в новой поликлинике появится полный спектр физиотерапевтического лечения.

В планах Комплекса на ввод в эксплуатацию в 2022 году порядка 26 объектов медицины, среди них: инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ГБУЗ "ИКБ №1", многопрофильный комплекс Детской больницы св. Владимира, лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра им. А. С. Логинова, четыре скоропомощных стационарных комплекса общей площадью более 68,6 тыс. кв. м на территориях НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, ГКБ им. С. П. Боткина, ГКБ № 15 им. О. М. Филатова ДЗМ и ГКБ им. В. М. Буянова, 16 поликлиник, детский корпус больницы в Коммунарке. Строительство еще около 40 поликлиник и капитальный ремонт 135 планируются реализовать к 2024 году. Капремонт коснется почти трети учреждений всей амбулаторной сети столицы.