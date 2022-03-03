{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почтовые сервисы и учетные записи Общественной палаты пострадали от кибератак

В настоящее время последствия кибератак устранены, сервисы работают в штатном режиме

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Внутренние электронные ресурсы Общественной палаты (ОП) РФ подверглись кибератакам - пострадали почтовые сервисы и учетные записи пользователей. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ОП в четверг.

"Целью организаторов атаки была в первую очередь парализация работы структурных подразделений Общественной палаты. Пострадали сервисы внутреннего пользования, в том числе почтовые сервисы. Большая часть пользователей испытала проблемы с доступом к учетным записям", - говорится в сообщении.

В палате добавили, что в настоящее время последствия кибератак устранены, сервисы работают в штатном режиме.

Теги
Россия
Синоптики предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Курганской области
По прогнозам, непогода продержится до вечера 4 марта
Читать полностью