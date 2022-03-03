В Воронежской области создали штаб по оказанию гуманитарной помощи жителям Украины

ВОРОНЕЖ, 3 марта. /ТАСС/. Глава Воронежской области Александр Гусев создал в регионе штаб по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям Украины.

"Своим решением создал в правительстве Воронежской области штаб по оказанию гуманитарной помощи мирным жителям Украины. Все мы видим катастрофическую ситуацию в соседнем государстве: мирные жители сидят без еды, воды, товаров первой необходимости, бензина. Я по-прежнему считаю, что простые украинцы не должны страдать из-за деяний их политического руководства. И помочь простым украинцам мы в силах", - сообщил он в четверг в своем Telegram-канале.

Воронежская область располагается на границе с Украиной, протяженность российско-украинского участка составляет 97 км.

Гусев добавил, что штаб будет работать в тесном контакте с федеральными ведомствами. "Уже организовали в Воронеже централизованный пункт сбора и отправили на Украину первые фуры с продовольствием. Это несколько тонн сахара, подсолнечного масла, муки, молочной продукции, консервов, бутилированной воды, кондитерских изделий", - сообщил Гусев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.