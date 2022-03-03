Авиакомпания "Азимут" отменила почти 30 авиарейсов

КРАСНОДАР, 3 марта. /ТАСС/. Почти 30 авиарейсов отменила авиакомпания "Азимут" в четверг в связи с ограничением полетов на юге России. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

"Авиакомпания Азимут сообщает об отмене ряда рейсов 3 марта 2022 года в связи с временным закрытием для полетов воздушного пространства юга Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из Ростова-на-Дону отменено 12 рейсов, в том числе один международный - в город Бишкек. Из Краснодара отменено девять рейсов, в том числе один в Ереван, из Минеральных Вод отменено три рейса, в том числе в Минск, также отменено три рейса из других городов.

24 февраля Россия закрыла до 2 марта ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов, позднее закрытие было продлено до 8 марта. Закрыто все воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Работа 11 аэропортов в южных городах России была временно приостановлена, это воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, говорится в сообщении Росавиации.