Вузы Большого университета Томска готовы принять отчисленных за рубежом студентов

ТОМСК, 3 марта. /ТАСС/. Все шесть вузов Большого университета Томска готовы принять студентов, отчисленных из зарубежных вузов, а также студентов из Донецкой народной республики и Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе ТГУ в четверг.

"Мы <…> готовы принять наших студентов, столкнувшихся с проблемой отчисления из зарубежных вузов, а также студентов, эвакуированных из ЛНР и ДНР", - заявил председатель Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций и ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Томск считается студенческим городом и претендует на звание одного из крупнейших мировых центров по экспорту образования в рамках одноименного нацпроекта. Чтобы достичь этой цели, все шесть вузов города, а также академические институты интегрируются в единый "Большой университет".

В проект входят все шесть томских вузов: Томский госуниверситет (ТГУ), Томский политех (ТПУ), Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ), Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) и Томский государственный педагогический университет (ТГПУ).

По словам ректора ТГУ Эдуарда Галажинского, в объединенных университетах Томска к 2035 году будут учиться 100 тыс. студентов, из которых до 40% будут иностранцами, а совокупный бюджет вузов достигнет $1,5-2 млрд - больше, чем совокупный бюджет МГУ, НИУ ВШЭ и СПбГУ.