В Ленобласти отменили требование предъявлять QR-коды при посещении общественных мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Требование предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании при посещении учреждений культуры и общественных мест в Ленинградской области отменено с 3 марта согласно постановлению областного правительства. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Ленинградская область отменяет QR-коды. При посещении большинства общественных мест они больше не понадобятся. В музеях, театрах, фитнес-центрах, торговых комплексах, кинотеатрах, салонах красоты посетители должны находиться в масках, но QR-код у них не спросят. Плановая медицинская помощь в поликлиниках для взрослых возобновлена, но в этом случае QR-код пригодится", - говорится в сообщении пресс-службы.

Правительство Ленинградской области разрешило проводить массовые мероприятия численностью до 750 человек в благополучных районах и до 350 человек в районах с более высоким процентом заболеваемости. При этом участникам мероприятий необходимо соблюдать санитарные требования.

Заболеваемость COVID-19 в Ленинградской области снижается. За последние сутки в регионе выявили 567 случаев заражения коронавирусом, накануне было 672. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 171 668 случаев заражения, выздоровели 121 274 (плюс 1 274 за сутки), умерли 3 335 (плюс шесть за сутки).