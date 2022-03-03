Для школьников из ДНР и ЛНР в РФ могут отменить ОГЭ и ЕГЭ

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен провести для школьников из Донбасса вместо ОГЭ и ЕГЭ промежуточную аттестацию. Для российских учащихся девятых классов, находящихся за рубежом, ведомство планирует организовать экзамены в дистанционном формате, сообщил в четверг журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"В настоящее время готовится проект федерального закона, предусматривающий установление правительством Российской Федерации особенностей проведения ГИА в 2022 году. Для беженцев и вынужденных переселенцев прорабатывается вопрос прохождения ГИА в девятом и 11-х классах в форме промежуточной аттестации", - сказал он.

По словам Музаева, для российских обучающихся девятых классов, находящихся за рубежом, прорабатывается возможность проведения ГИА в формате промежуточной аттестации либо с применением дистанционных технологий.

"Что касается выпускников 11-х классов, которые также находятся за рубежом и не имеют возможности приехать в Россию, существуют различные ситуации. У нас есть одиннадцатиклассники, которые в этом году не планируют поступление в вузы, и планируют продолжить свое обучение позже либо в иных образовательных организациях, есть ребята, которые планируют поступать в российские вузы в этом году", - добавил он.

В этой связи, прорабатывается возможность организации ЕГЭ в местах пребывания таких одиннадцатиклассников, а также возможность выдачи аттестатов о среднем общем образовании на основе результатов промежуточной аттестации в зависимости от дальнейших планов на обучение.

Музаев отметил, что в Рособрнадзор поступает большое количество обращений, касающихся прохождения ГИА обучающимися, которые в силу жизненных обстоятельств оказались беженцами и вынужденными переселенцами, находящимися в России, а также письма выпускников российских образовательных организаций и родителей, находящихся за пределами России и не имеющих возможности приехать.

В новость внесена правка (17:10 мск) - уточняется категория учащихся, верно - учащихся девятых классов.