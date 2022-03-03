МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Подмосковья с 4 марта отменяют QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании. Также снимаются ограничения на посещение общепита, театров и музеев, сообщается в четверг в Telegram-канале регионального штаба по коронавирусу.

"В Подмосковье с 4 марта отменяют QR-коды. Также снимаются все ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий", - говорится в тексте.​​​​​​​

В Мособлштабе отметили, что в регионе сохраняется ряд ограничений. Так, для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим. Обязательным остается ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Кроме того, публичные мероприятия по-прежнему проводить запрещается, за исключением организуемых органами государственной власти.