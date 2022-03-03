Регулятор ЕС пока не видит необходимости в введении второго бустера населению в целом

ГААГА, 3 марта. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на данном этапе не видит необходимости в введении второй бустерной прививки от коронавируса широким слоям населения. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Некоторые страны начали вводить вторые бустеры людям в возрасте от 70 или 80 лет, - обратил внимание он. - Этот подход оправдан, поскольку пожилые люди более уязвимы, чем молодежь, когда речь заходит о снижении иммунитета и тяжелом течении заболевания". Однако, по словам специалиста, "на данный момент доказательств недостаточно ни для того, чтобы заявить о необходимости введения второй бустерной дозы широким слоям населения, ни для того, чтобы позволить ЕМА подготовить рекомендацию по данному вопросу".

На данном этапе агентство продолжает следить за всей поступающей информации относительно использования вакцин на основе рибонуклеиновой кислоты в качестве дополнительного бустера. "Особенно внимательно мы будем следить за данными, поступающими из Израиля", - заметил Кавалери.