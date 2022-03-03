В Тюменской области число погибших в ДТП детей уменьшилось за год почти на 47%

ТЮМЕНЬ, 3 марта. /ТАСС/. Число погибших в ДТП детей в Тюменской области снизилось почти на 47% за год. Об этом сообщили журналистам в четверг в информационном центре правительства Тюменской области.

"Для снижения аварийности на дорогах в 2021 году Госавтоинспекция провела 111 региональных профилактических мероприятий. Количество погибших в ДТП в Тюменской области в 2021 году сократилось почти на 6% по сравнению с 2020 годом. Число погибших в ДТП детей уменьшилось на 46,6%. Удалось не допустить роста количества ДТП по вине нетрезвых водителей", - приводятся в сообщении слова начальника управления ГИБДД по Тюменской области Андрея Миллера.

В инфоцентре добавили, что основные причины дорожных аварий - превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение дистанции. Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев поручил органам местного самоуправления совместно с Госавтоинспекцией и общественностью усилить работу по профилактике пьянства за рулем.