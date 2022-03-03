В Самаре отменили QR-коды для посещения различных учреждений

САМАРА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Самары отменили систему QR-кодов для посещения спортивных и культурных учреждений, ТЦ, заведений общепита и других организаций. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города в четверг.

"Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Самаре городской оперштаб по коронавирусу принял решение разрешить посещение указанных заведений без предъявления QR-кода. Необходимость соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических мер сохраняется как в общественных местах, так и в городском транспорте", - передает пресс-служба администрации.

Утром власти Тольятти приняли аналогичное решение по отмене QR-кодов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, по которому каждый муниципальный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции самостоятельно принимает решение о допуске совершеннолетних граждан к посещению учреждений культуры и спорта, кинотеатров, ресторанов, фудкортов и торговых центров, организаций сферы услуг. При этом власти должны учитывать эпидемиологическую обстановку, уровень соблюдения санитарных норм и уровень вакцинации.