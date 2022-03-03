В России создадут платформу по хранению электронных документов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Платформу по хранению электронных документов создадут в России, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что ввести в эксплуатацию платформу планируется до 31 декабря 2022 года.

"Создать государственную информационную систему "Платформа "Центр хранения электронных документов", - говорится в постановлении.

Уточняется, что Росархив осуществляет формирование функциональных требований к созданию, развитию и эксплуатации платформы, в то время как Минцифры определено ее оператором.

Платформа не предназначена для работы с информацией, составляющей гостайну.

Цели, задачи и функции платформы

Задачей платформы является автоматизация процессов комплектования, регистрации, хранения, обработки и использования подлинников архивных документов в автоматическом виде, включающая в том числе разработку справочно-поисковых средств платформы, поиск и обработку документов.

Среди функций платформы перечислены, в частности, автоматическая комплектация подлинников архивных документов в электронном виде, прием-передача подлинников архивных документов в автоматическом виде для хранения, автоматическая проверка состава и содержания допустимых на хранение подлинников архивных документов в автоматическом виде; регистрация и хранение подлинников архивных документов в электронном виде; обеспечение сохранности, аутентичности, целостности и пригодности для использования на протяжении всего срока хранения подлинников архивных документов в электронном виде.

Кроме того, платформа должна обеспечивать постоянную процедуру подтверждения аутентичности подлинников архивных документов в электронном виде, подлежащих постоянному хранению; обеспечивать возможность использования подлинников архивных документов в электронном виде.

В функции платформы также входит обработка подлинников архивных документов в электронном виде; обеспечение возможности интеграции с другими госинформсистемами для информационного обмена данными; защита информации от несанкционированного доступа, искажения, удаления или блокировки.

Участниками платформы являются Минцифры РФ, Росархив и федеральные органы исполнительной власти.