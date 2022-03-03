Во всех храмах РПЦ будут читать особую молитву о восстановлении мира

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московская патриархия направила во все епархии Русской православной церкви циркулярное письмо управляющего делами митрополита Воскресенского Дионисия о необходимости совершения за богослужениями особой "Молитвы о восстановлении мира", которую будут читать во всех храмах. Об этом сообщается в четверг на сайте РПЦ.

"24 февраля 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с происходящими событиями обратился к архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви с призывом "возносить сугубую, горячую молитву о скорейшем восстановлении мира". Направляю для богослужебного использования одобренный Его Святейшеством текст молитвы для чтения <...> за Божественной литургией", - говорится в письме митрополита Дионисия.

Во время Великого поста, в дни, когда не совершается литургия, молитву о мире предлагается читать в храмах после утреннего или вечернего богослужения.

В тексте, в частности, содержится прошение о том, чтобы Бог "навеки утвердил" в народах, которые вышли из "единой купели Крещения", "дух братолюбия и мира в сердцах", исполнил людей "веры, надежды и любви". Также возносится молитва о защите и помощи всем нуждающимся и страдающим, об "утверждении в заповедях" воинов.

Кроме того, в молитве, составленной на церковно-славянском языке, содержится прошение о том, чтобы Бог "запретил и ниспровергнул замыслы" "иноплеменных языков [народов], брани [войны] хотящих и на Святую Русь ополчающихся".

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.