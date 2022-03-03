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Военная операция на Украине

Открытый урок "Защитники мира" посмотрели более 5 млн школьников

Он посвящен освободительной миссии на Украине

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Всероссийский открытый урок Минпросвещения РФ, посвященный освободительной миссии на Украине, посмотрели более 5 млн школьников, сообщает пресс-служба Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.

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"Открытый урок посмотрели более 5 млн школьников. Во время урока зрителям подробно рассказали предысторию сегодняшних событий и объяснили, какую опасность представляет НАТО для нашей страны. Урок также помог разобраться в том, как отличить правду от лжи в потоке информации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается в тексте, во время урока был показан видеосюжет, который рассказал об общей истории России и Украины, традициях, общих праздниках и культурном наследии.

По сообщению пресс-службы на уроке также присутствовали эксперты и жители Донецкой и Луганской народных республик, которые объяснили, что жители республик, как и жители Крыма выбрали Россию. Они подчеркнули, что Крым и Севастополь воссоединились с Россией давно, а в Луганске и Донецке все эти 8 лет шла война.

В пресс-службе также отметили, что во время проведения трансляции была зафиксирована крупная DDoS-атака, тем не менее урок прошел без технических сбоев.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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