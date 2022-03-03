Участников несанкционированных акций задержали в Петербурге и Новосибирске

Петербургские сотрудники полиции задержали участников несанкционированной акции у Гостиного двора. Полицейский через громкоговоритель предупредил собравшихся о том, что в городе, в соответствии с постановлением Смольного о противодействии распространению коронавируса, запрещено проведение любых публичных мероприятий, и рекомендовал незамедлительно покинуть место сбора. Более 50 человек, проигнорировавших предупреждения, задержали, передает корреспондент. Официальными данными МВД о количестве задержанных ТАСС не располагает.

Как передает корреспондент ТАСС из Новосибирска, группа протестующих на подобной акции собралась на площади Ленина рядом с театром оперы и балета. Полицейские призывали граждан разойтись, так как акция не была согласована. Часть участников проигнорировала требования полиции, собравшись в круг, они скандировали лозунги. После этого они были окружены полицией и задержаны. Один мужчина оказал сопротивление, после чего также был задержан. Корреспондент ТАСС видел задержания более 20 человек. В региональном главке МВД официально информацию пока не прокомментировали.

Генеральная прокуратура РФ в четверг сделала заявление о том, что в интернете на фоне спецоперации в Украине распространяются призывы к проведению якобы мирных акций, многие из них распространяют запрещенные в стране экстремистские объединения. "Поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности экстремистской организации")", - говорится в заявлении прокуратуры. Каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций и вовлечения в нее будет дана правовая оценка.