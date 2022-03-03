Варшава и Гданьск разорвали партнерские соглашения с городами-побратимами из России

ВАРШАВА, 3 марта. /ТАСС/. Польские города Варшава и Гданьск в четверг разорвали партнерские соглашения с городами-побратимами из России. Соответствующие решения были приняты городскими советами.

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Причиной такого решения названа военная операция России на Украине.

Варшава отказалась от сотрудничества с Москвой, Санкт-Петербургом, Грозным, Смоленском и Нижним Новгородом. "Мы не боремся с российским обществом, но я согласен, что важность символических жестов сегодня имеет фундаментальное значение", - сказал мэр польской столицы Рафал Тшасковский.

Гданьск разорвал партнерские отношения с Санкт-Петербургом и Калининградом. Аналогичные решения инициировали также власти многих других польских городов и регионов.

Против этих шагов выступал мэр Кракова - второго по величине польского города - Яцек Майхровский. "Завершение сотрудничества с российскими городами, которое всегда было свободно от политики и сконцентрировано на сотрудничестве жителей Москвы и Петербурга, было бы ненужным и пустым жестом", - цитирует слова градоначальника информационный портал "Самоуправление".