Самолет с гражданами России на борту задержали в арктической части Канады

ОТТАВА, 3 марта. /ТАСС/. Чартерный самолет с россиянами на борту был задержан в арктической области Канады. Об этом написал в четверг в Twitter канадский министр транспорта Омар Алгабра.

"Чартерный самолет с гражданами России на борту был задержан в аэропорту Йеллоунайфа (город в регионе Северо-Западные территории)", - сообщил он.

Министр не уточнил, сколько человек находятся на борту и когда именно воздушное судно было задержано, но добавил, что это связано с санкциями в отношении России. 27 февраля власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации.

По информации телеканала CBC, самолет, на борту которого находились два россиянина, был задержан во вторник. Он уточнил, что это члены арктической экспедиции, которые следовали в населенный пункт Резолют. В настоящее время канадские власти устанавливают, был ли нарушен запрет на полеты. До окончания проверки самолету запрещено покидать Йеллоунайф.