Онищенко считает, что ситуация с COVID-19 в России стала управляемой

"Эпидемический процесс спадает, потому что образовался популяционный иммунитет, и природа нам на последнем этапе помогла. Сезон играет определенную роль, учитывая, что погода способствует тому, чтобы люди меньше простывали, меньше болели, меньше находились в скученном состоянии и друг друга заражали. Сегодня вопрос, связанный с мероприятиями по пандемии коронавируса, перешел из разряда социально-политической в медицинскую проблему. <…> Мы говорим, что сегодня процесс из пандемического переходит в такой управляемый процесс", - сказал он ТАСС.

По словам Онищенко, у российских медработников сейчас есть понимание, как лечить заболевание, а у граждан есть возможность вакцинироваться. Также он отметил, что улучшение эпидситуации предусматривает применение точечных мер.

"Сегодня противоэпидемические мероприятия нужно проводить, но уже точечно и предметно. Активно выявлять возможных заболевших, проводить работу в очагах, давать возможность при наличии всех прививок работать нашим предприятиям, нашему бизнесу", - добавил он.

С начала пандемии в мире зафиксировали около 438,6 млн заражений коронавирусом и более 5,9 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 16 592 824 случая заражения, умерли 353 230 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.