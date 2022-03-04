Дипломаты работают с властями Канады по поводу задержания самолета с гражданами России

ОТТАВА, 4 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Оттаве находится в курсе задержания чартерного самолета с россиянами на борту в Канаде и уже работает с местными властями для разрешения ситуации. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

"Мы осведомлены об этом. Продолжаем добиваться ответа от МИД Канады. По состоянию на сегодняшнее утро (3 марта) там не обладали информацией об этом происшествии. Наш консул разбирается в ситуации", - сказал Степанов.

В четверг канадский министр транспорта Омар Алгабра сообщил, что чартерный самолет с россиянами на борту был задержан в аэропорту Йеллоунайфа. Он уточнил, что это связано с антироссийскими санкциями. 27 февраля власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации.

По информации телеканала CBC, самолет, на борту которого находились два россиянина, был задержан во вторник. Он уточнил, что это члены арктической экспедиции, которые следовали в населенный пункт Резолют. В настоящее время канадские власти устанавливают, был ли нарушен запрет на полеты. До окончания проверки самолету запрещено покидать Йеллоунайф.