Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 6 млн

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Общее число умерших из-за коронавирусной инфекции в мире превысило 6 млн, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей, а также выводов экспертов и СМИ.

К настоящему моменту в мире зарегистрирован 6 001 891 летальный исход из-за ковида. Всего с начала пандемии в мире выявили около 442 млн случаев заражения.

О первой смерти стало известно 11 января 2020 года. Миллион летальных исходов был зарегистрирован 28 сентября. Отметка в 5 млн смертей была преодолена 28 октября 2021 года.

Летальность новой инфекции составляет 1,36%. Это один из самых низких показателей с момента как число заболевших ковидом превысило 10 млн.

Больше всего смертей зарегистрировано в США - свыше 955 тыс. На втором месте находится Бразилия (более 650 тыс. смертей), на третьем - Индия, где умерли 514 тыс.

Самая высокая суточная смертность также в Штатах, где от ковида сейчас умирают около 1,3 тыс. человек в день. Далее следуют Россия (свыше 700 смертей в сутки) и Бразилия (около 500).