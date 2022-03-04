RT America объявил о прекращении производства контента

ТАСС, 4 марта. Телеканал RT America в четверг объявил, что прекратит производство контента после более чем 10 лет в эфире. Об этом говорится в Telegram-канале RT America.

"RT America прекратит производство после более чем 10 лет в эфире", - отмечается в сообщении.

По информации телеканала, соответствующее меры приняты "в результате непредвиденных событий и прерывания нормальной деловой деятельности T&R Production.

Во вторник портал Axios сообщил, что ведущий оператор спутникового телевидения в США DirecTV исключает из сетки вещания телеканал RT America в свете ситуации вокруг Украины.

2 февраля немецкая комиссия по лицензированию и надзору за СМИ запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в Германии из-за отсутствия необходимой лицензии. Как отмечалось в заявлении регулятора, каналом указанное разрешение не было ни получено, ни запрошено, в связи с этим его вещание в прямом эфире в интернете, через мобильное приложение RT News, а также через спутник "необходимо прекратить". Позже в МИД РФ сообщили, что Москва на первом этапе осуществления ответных мер в связи с запретом вещания RT DE в ФРГ закрывает корпункт "Дойче велле" в России. Российская сторона предусматривала прекращение спутникового и иного вещания Deutsche Welle на территории страны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.