Эксперт заявила, что доля варианта штамма "омикрон" ВА.2 составляет в России около 8%

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Доля варианта штамма "омикрон" ВА.2 на данный момент составляет в России около 8%, сообщила ТАСС руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

"Вариант BA.2 действительно присутствует на территории нашей страны в различных регионах. Наблюдается рост доли таких образцов, и общая доля варианта ВА.2 на начало марта составляет от всех случаев в среднем 8%", - сказала она.

По словам Черкашиной, данный вариант успешно детектируется различными тест-системами для ПЦР-диагностики коронавируса.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщал ТАСС, что подвид омикрон-штамма коронавируса ВА.2 является более заразным, но не может протекать тяжелее исходного варианта штамма.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен во всех регионах РФ. Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую методику, определяющую три подвида штамма "омикрон": ВА.1, ВА.2 и ВА.3.