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В Хабаровском крае предприятие-банкрот погасило долги по зарплате 58 работникам

Компания выплатила зарплату на общую сумму свыше 11 млн рублей

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Предприятие-банкрот в Хабаровском крае погасило долги по зарплате 58 работникам после вмешательства прокуроров. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Прокуроры проверили находящееся в стадии банкротства предприятие "БАМсервис" после обращения работников.

"Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования задолженность перед работниками предприятия полностью погашена", - говорится в сообщении.

Предприятие не выплатило зарплату, не провело другие расчеты 58 работникам на общую сумму свыше 11 млн рублей.

Было внесено представление, в отношении бывшего конкурсного управляющего возбудили дело об административном правонарушении по ст. 14.13 КоАП ("Неправомерные действия при банкротстве"). По результатам прокурорской проверки также возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ ("Невыплата заработной платы").

Был утвержден план-график ликвидации задолженности по оплате труда, в результате выполнения которого люди получили свои деньги.

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