На Чукотке оборудовали альтернативный источник энергии, работающий на солнечных батареях

ТАСС, 4 марта. Новый альтернативный источник энергии, работающий на солнечных батареях, появился в селе Марково на Чукотке. Это позволит снизить тарифы для населения, сообщил ТАСС губернатор Чукотки Роман Копин.

"Вопрос энергоснабжения имеет ключевое значение для развития региона. При этом укрепление энергетики должно сопровождаться повышением доли "зеленой" генерации в энергобалансе. Это необходимо и для минимального воздействия на окружающую среду, и для устойчивого развития в современных условиях. В Анадырском районе установлены дизель-солнечные энергоустановки в Марково, ранее - в селах Кончалан и Снежное. Кроме снижения выбросов, есть и экономический эффект: нужно завозить меньше топлива, что может позитивно повлиять и на конечный тариф для населения, - сказал Роман Копин.

В планах компании "Хевел энергосервис" - именно она реализует проект по солнечной энергетике в населенных пунктах округа - установка станций в селах Ламутское, Чуванское, Омолон. В настоящее время компания проводит оценку экономической целесообразности строительства и ветро-дизельных установок в девяти населенных пунктах Чукотского автономного округа на побережье Северного Ледовитого океана. По предварительной оценке, их суммарная мощность составит около 2,56 МВт, экономия дизельного топлива в первый год составит порядка 2 тыс. тонн.