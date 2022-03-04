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Военная операция на Украине

Доступ к сайту издания "Медуза" ограничили

С просьбой заблокировать доступ к сайту в Роскомнадзор обратился глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Доступ к сайту интернет-издания "Медуза" (признано в России СМИ-иноагентом) ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия") обратился в Роскомнадзор с просьбой заблокировать в России доступ к "Медузе" и запретить звонки в Россию с украинских номеров.

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