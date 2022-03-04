Более 1,3 тыс. военнослужащих мобилизовали для борьбы с наводнениями в Австралии

СИДНЕЙ, 4 марта. /ТАСС/. Десятки единиц военной техники и более 1,3 тыс. военнослужащих ВС Австралии были мобилизованы для борьбы с наводнениями и эвакуации людей на восточном побережье континента. Об этом в пятницу сообщили в оборонном ведомстве страны.

"Мобилизация военнослужащих Минобороны Австралии для борьбы с последствиями наводнений проводится по просьбе правительств штатов Новый Южный Уэльс и Квинсленд. Координируют усилия военных и определяют центры чрезвычайных ситуаций регионов", - сообщили в ведомстве, отметив, что общая численность персонала, задействованного для борьбы со стихией, составляет 1 370 человек.

Также в Министерстве обороны Австралии сообщили, что наибольшее число сотрудников ведомства (530 человек) были направлены в Брисбен для организации и выполнения поисково-спасательных работ в его пригородах и окрестных населенных пунктах, оказавшихся в зоне затопления. Еще порядка 250 военнослужащих прибыли в город Лисмор, который был полностью затоплен в начале текущей недели. "В их задачи входит эвакуация оставшихся жителей и укрепление берегов [реки Уилсонс], протекающей через город", - указали в Минобороны.

В штате Квинсленд в зоне затопления оказались более 2 тыс. домов, порядка 20 тыс. человек эвакуированы. Полиция региона сообщает о многочисленных случаях мародерства. "Уже семь человек были арестованы по обвинению в грабежах оставленных домов и магазинов [в затопленных районах], мародерам грозит до 10 лет тюремного заключения", - сказала комиссар полиции Катарина Кэрролл.

В Новом Южном Уэльсе был полностью затоплен город Лисмор, расположенный в 800 км к северу от Сиднея, частично затоплены города Караки, Илука и Порт-Маккуори, эвакуированы более 40 тыс. человек, еще порядка 500 тыс. получили предписание как можно быстрее покинуть свои дома. Из-за наводнений закрыты не менее 250 общеобразовательных школ, перекрыты несколько ключевых автомагистралей. Аварийные службы региона принимают порядка 2,5 тыс. звонков с просьбами о помощи в сутки и проводят порядка 150 спасательных операций.

Масштабные наводнения на северо-восточном и восточном побережье Австралии начались в начале прошлой недели из-за продолжительных ливней. К настоящему моменту в результате наводнений погибли по меньшей мере 15 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. По прогнозам австралийского метеобюро, сложные погодные условия с сильным ветром и обильными осадками сохранятся на восточном побережье континента до середины следующей недели.