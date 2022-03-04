Калининградские власти просят решить проблему с возможной транспортной блокадой региона

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Председатель Калининградской областной думы Андрей Кропоткин обратился к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой принять необходимые меры к урегулированию сложной ситуации с пропуском грузов через автомобильные пункты пропуска на границе в целях соблюдения национальных интересов России, заявив об опасности транспортной блокады региона. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время сложилась острая ситуация, при которой на границе по пути следования в Калининградскую область в многокилометровых пробках без движения стоят сотни грузовиков с грузами для предприятий и жителей области. Грузы, следующие с территории Российской Федерации в регион, ожидают оформления на пунктах пропуска около 14 суток. Просим Вас принять необходимые меры к разрешению сложившейся ситуации с пропуском грузов через автомобильные пункты пропуска в целях соблюдения национальных интересов РФ в сфере обеспечения транспортной доступности ее территорий", - говорится в письме.

Как подчеркивается в документе, в связи с задержкой грузов у калининградских предприятий заканчиваются складские запасы, останавливаются конвейеры непрерывных производств. Крайнюю озабоченность вызывает потенциальная нехватка на полках магазинов ряда товаров, остановка поставок сырья и материалов для местных производств, а также рост цен на ввозимые в Калининградскую область товары. "Опасность транспортной блокады Калининградской области создает неопределенность для действующих производств, влияет не только на текущую ситуацию с простоями и дефицитом, но и на принятие инвестиционных решений по размещению производственных предприятий на территории области. Кроме того, имеют место многодневные задержки на выезд грузов с территории Калининградской области на остальную часть Российской Федерации", - говорится в письме.

Как подчеркивают в региональном парламенте, данная ситуация нарушает логистическую цепочку, а также вызывает необходимость переориентации части грузовых потоков на другие направления. "При транспортировке грузов по маршруту Калининград - Литва - Россия, которые обычно идут транзитом через Беларусь, перевозчики вынуждены следовать по маршруту Калининград - Литва - Латвия - Россия. Нагрузка на автомобильные пункты пропуска на российско-латвийском направлении возросла более чем вдвое, при этом указанные варианты объезда влекут удорожание перевозок", - уточняется в письме.

Как отметили ТАСС в Калининградской областной думе, на данный момент принципиальных изменений в данном вопросе не произошло. При этом "ситуация с движением грузов в Калининград через границы постепенно стабилизируется". Как пояснил Кропоткин, сегодня есть большой риск того, что в связи с увеличением сроков поставки тех или иных запчастей, различного товара на территорию Калининградской области в регионе "может встать производство". Помимо Совета Федерации, запросы также отправлены в правительство РФ и Госдуму, добавил он.

Реакция Совфеда

Как рассказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, спикер палаты Валентина Матвиенко поручила комитету "разобраться в сложившейся ситуации и проработать вопросы жизнеобеспечения наших граждан путем восстановления бесперебойного транспортного сообщения с Калининградской областью".

По его словам, в последние дни все чаще поступает информация о Калининградской области в разрезе ограничений со стороны Литвы. "Поступает информация о транспортных очередях на международных автомобильных пограничных пунктах Белоруссии и Литвы. Ситуация не меняется больше двух недель. В очереди на досмотр стоят тысячи машин", - сказал Кутепов.

"В связи с задержкой грузов у калининградских предприятий заканчиваются складские запасы. Останавливаются конвейеры непрерывных производств. Остановлены поставки сырья и материалов", - добавил сенатор.

Согласно письму из парламента Калининградской области, данная ситуация негативно сказывается на экономической безопасности, социально-экономическом благополучии региона и "требует принятия срочных и действенных решений".