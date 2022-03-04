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В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до 2 градусов тепла

В столице пройдут небольшие осадки

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 0 - плюс 2градуса. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 5 градусов.

Ветер северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.

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