Пик весеннего половодья в Приморье ожидается во второй половине апреля - начале мая

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Максимальные уровни весеннего половодья в Приморском крае ожидаются во второй половине апреля и мае, сообщает в пятницу пресс-служба правительства края.

"Водность большинства рек края превышает средние многолетние значения в 1,3-2,1 раза. <…> Прохождение максимальных уровней половодья на реках Приморья ожидается во второй половине апреля - начале мая. Весенний подъем уровня воды в верховьях рек составит 0,6-1,5 метра, в нижнем и среднем течении рек - 1,8-3,4 метра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прошедшая зима в Приморье была умеренно морозной, а выпадение осадков было неравномерным. В ноябре и январе количество выпавших осадков преимущественно превысило норму в 1,4-3,8 раза. Декабрь был абсолютно сухим, на значительной территории края осадков не было совсем. За первую половину февраля выпало от 20 до 50% месячной нормы осадков. В некоторых районах Приморья высота снежного покрова превышает норму.

Основной процесс вскрытия рек в регионе гидрологи ожидают в первые пять дней апреля. При этом формирование опасных заторов льда не ожидается, но есть вероятность заторов на 11 участках рек в пяти муниципалитетах - это Спасский, Яковлевский, Красноармейский, Кировский и Дальнереченский районы. Уровни воды могут достигнуть критериев опасных отметок и привести к подтоплениям населенных пунктов, участков автомобильных дорог.

"Сейчас специалисты проводят мониторинг уровня воды рек Приморского края. В готовности находится оперативная группа спасателей Приморской поисково-спасательной службы для проведения работ по бурению ледового покрова, ослабления льда. Уточнены планы эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения края при угрозе затопления паводковыми водами", - сообщает пресс-служба.

Приморский край находится в зоне рискованного земледелия из-за погодных условий. Ежегодно в регионе происходят паводки - как в результате летних тайфунов, так и в ходе весеннего половодья. Вода размывает дороги и мосты, подтапливает жилые дома.