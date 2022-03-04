Власти Китая предупредили об угрозе песчаных бурь на севере страны

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу объявила синий - первый из четырех - уровень опасности в связи с песчаными бурями в северных регионах страны.

Как указывается в заявлении на официальном сайте ведомства, под влиянием холодного фронта и сильного ветра 4 марта в Пекине, автономном районе Внутренняя Монголия, провинциях Ляонин, Хэбэй, Шаньси и Шэньси, а также в северной части провинции Хэнань и Тяньцзине ожидаются песчаные бури, а также сильные порывы ветра с пылью.

Метеослужба призвала граждан соблюдать меры предосторожности, подготовиться к плохой видимости на дорогах, носить маски и принять меры для защиты дыхательных путей, по возможности не открывать окна и сократить время пребывания на улице.

Песчаные бури периодически обрушиваются на северные районы Китая в весеннее время года. В прошлом году мощная буря накрыла Пекин 15 марта, загрязнение воздуха в 160 раз превысило максимальную норму ВОЗ.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.

Пылевые бури в Китае

Специалисты пытаются разобраться в источниках пылевых бурь, при этом часть из них отстаивает естественные причины - сильные ветры, приносящие массы мельчайшего песка. Но некоторые экологи считают, что пылевые бури усилились из-за многочисленных заброшенных шахт в пустынных и полупустынных районах Внутренней Монголии, а также ввиду неконтролируемой вырубки деревьев на севере страны в 60-70-х годах прошлого века.

Экологи предупреждают об опасном влиянии на здоровье человека загрязненного воздуха, в котором мельчайшие песчаные частицы смешиваются с промышленными выбросами и автомобильными выхлопами.