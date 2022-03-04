Власти Красноярского просят провести исследования Енисея и его притоков

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Таймырского муниципального района на севере Красноярского края просят провести научно-исследовательские работы по определению запасов ценных пород рыб в Енисее, чтобы подтвердить восстановление их популяции для снятия запрета на промышленный лов. Об этом ТАСС в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил глава района Евгений Вершинин.

По оценке районной администрации, в связи с полным запретом с 2019 года добычи муксуна, омуля арктического и нельмы в реке Енисее лимит на ценные виды водных биоресурсов снизился в целом по району более чем на 300 тонн. Сложившаяся ситуация ведет к закрытию большинства действующих промысловых хозяйств, росту безработицы, массовому браконьерству. Другие виды трудовой деятельности в поселках Таймыра в силу социально-экономического положения района отсутствуют. Такая критическая ситуация прежде всего затрагивает интересы представителей коренных малочисленных народов.

"Мы вообще считаем, что на сегодняшний день, по нашим оценкам, популяция восстановилась. Сегодня нужны обследования Енисея и его боковых притоков, чтобы определить - да, популяция восстановилась, давайте квоты расширять", - сообщил Вершинин.

По его словам, также необходимо провести обследование водоемов рек Хатанга и Пясина.

Вершинин отметил, что это федеральные полномочия, но они могут быть переданы на региональный уровень, а Красноярский край сможет самостоятельно провести такие исследования.

О форуме

Красноярский экономический форум - 2022 проходит комбинированно в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. Основная тема - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию восточных регионов России, долгосрочной стратегии.