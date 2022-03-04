Губернатор Камчатского края: объявленные санкции не повлияют на местные авиаперевозки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 марта. /ТАСС/. Камчатский парк самолетов, на которых осуществляются авиаперевозки в удаленные населенные пункты полуострова, полностью состоит из отечественных машин, так что наложенные на Россию санкцию не отразятся на работе малых аэропортов. Об этом со ссылкой на губернатора Владимира Солодова сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Могу сказать, что на работу аэропортов никаких санкций не накладывается и не может быть наложено, поскольку это наши предприятия. Аэропорт на 50% принадлежит правительству Камчатского края. Внутрирегиональные перевозки осуществляются в полном объеме, недавно вернулась к функционированию компания "Витязь-Аэро". Отмечу, что весь парк воздушных судов Камчатского авиационного предприятия - это суда российского производства. Да, они не самые современные, но имеют все сертификаты до 2030 года, что позволит гарантировать перевозки по краю. Определенное беспокойство вызывают перевозки на дальние расстояния, но этой работой занимается Минтранс России. Безусловно, транспортная связанность нашей страны будет обеспечена", - приводятся в сообщении слова губернатора.

На Камчатке 11 муниципальных районов. До большинства из них можно добраться только по воздуху. Пассажирские авиаперевозки на полуострове осуществляют региональные авиакомпании "Камчатское авиационное предприятие" и "Витязь-Аэро".