В Киргизии построят железнодорожную ветку длиной 63 км до угольного месторождения

БИШКЕК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Киргизии намерены построить железнодорожную линию протяженностью 63 км до угольного месторождения Кара-Кече (Нарынская область). Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина республики Акылбек Жапаров, сообщила в пятницу его пресс-служба.

"Решение принято в целях развития сети железных дорог, транспортного обеспечения разработки буроугольного месторождения Кара-Кече и дальнейшего развития экономики республики и регионов. Заказчиком работ по строительству железной дороги Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече определено государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" ("Киргизские железные дороги")", - говорится в сообщении.

Как напомнили в кабмине, "задачи по развитию сети железных дорог" включены в план мероприятий правительства в рамках реализации национальной программы развития республики до 2026 года.

"Первым этапом реализации проекта Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече планируется строительство участка железной дороги Балыкчы - Кочкор протяженностью 63 км. В настоящее время проводится работа по разработке технико-экономического обоснования проекта строительства участка железной дороги Балыкчы - Кочкор с привлечением проектно-изыскательских институтов и профильных специалистов", - отмечает пресс-служба.

Это будет первое возведение железнодорожного полотна в республике после развала Советского Союза. Месторождение Кара-Кече является основным поставщиком угля для потребителей и промышленных предприятий Киргизии.