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Опросы общественного мнения

ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к ИИ в сфере здравоохранения и образования

Респонденты поделились своим мнением о том, где стоит чаще внедрять эту технологию

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Почти половина опрошенных россиян не готова к использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере образования, треть - в сфере здравоохранения. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщил в пятницу на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) генеральный директор центра Валерий Федоров.

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"В самом конце [рейтинга восприятия применения технологий ИИ в разных областях] мы видим две сферы, очень важные для каждого из нас, это сфера здоровья и сфера образования. Они не случайно оказались в хвосте, все-таки далеко не каждый из нас связан с промышленностью, кроме как в сфере потребления ее продуктов, и еще меньше с наукой. А вот в поликлиники каждый ходит. <…> Здесь отношение к применению ИИ более осторожное", - сказал он, добавив, что отрицательно применение ИИ в здравоохранении оценили 35%, в образовании 43%.

По словам Федорова, в опросе, который проводили в 2021 году, приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Большинство участников отметили, что в сфере медицины и образования искусственный интеллект должен предлагать варианты, а итоговое решение должно оставаться за человеком. При этом большинство опрошенных положительно оценили внедрение ИИ в сфере промышленности (78%), науки (74%), экономики и банковской сферы (65%), в сфере досуга (62%) и безопасности (61%).

Красноярский экономический форум - 2022 проходит комбинированно - в офлайн- и онлайн-форматах. Основная площадка - Сибирский федеральный университет. Основная тема форума - "Сибирь: экономика будущего". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума. Впервые Красноярский экономический форум прошел в 2004 году, он собрал тогда около 700 участников. В разные годы форум был посвящен развитию Востока России, долгосрочной стратегии экономического развития, индустриализации экономики, новым точкам роста.

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