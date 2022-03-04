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Военная операция на Украине
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Число эвакуированных в Россию жителей Донбасса превысило 166 тыс.

В 23 российских регионах в 264 пунктах временного размещения находятся почти 18,5 тыс. человек

ТАСС, 4 марта. Количество эвакуированных в Россию с 18 февраля жителей Донбасса превысило 166 тыс., резко увеличившись за сутки сразу на 24 тыс. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в силовых структурах региона.

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"По состоянию на утро 4 марта, с 18 февраля российскую границу из ДНР и ЛНР пересекли 166,7 тыс. человек. Почти 94 тыс. из них - граждане Украины, свыше 61 тыс. - России, 11,2 тыс. - других государств", - сказал собеседник агентства. По его словам, число пересекших российскую границу из Донбасса за сутки выросло почти в пять раз. "Если в течение последней недели ежедневно в среднем в Россию из ДНР и ЛНР прибывали по пять тысяч человек, то в течение минувшего дня их количество составило более 24 тыс. человек", - уточнили в силовых структурах.

Сейчас в 23 российских регионах в 264 пунктах временного размещения находятся почти 18,5 тыс. человек. Всего эвакуированных жителей Донбасса готовы принять 49 регионов России.

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РоссияВоенная операция на Украине
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