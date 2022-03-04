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На Ставрополье отменили обязательную вакцинацию для отдельных категорий

Уровень коллективного иммунитета таких категорий в крае достиг 80%

СТАВРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета отдельных категорий граждан на Ставрополье достиг 80%. В связи с этим постановлением главного государственного санитарного врача по краю Александра Ермакова в регионе отменили обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан.

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"Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 среди категорий граждан, определенных в постановлении [о вакцинации отдельных категорий граждан], превышает 80%. <...> Постановляю признать утратившим силу постановление "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае", - говорится в документе, опубликованном на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан ввели в Ставропольском крае в середине октября 2021 года. На тот момент число вакцинированных первым компонентом составляло порядка 752 тыс. Вакцинации подлежали люди в возрасте 60 лет и старше, медики и работники санаторно-курортной отрасли, работники образовательных организаций, учреждений соцобслуживания и соцзащиты, сотрудники МФЦ, правоохранительных органов, призывники, госслужащие и так далее.

В Ставропольском крае общее число привитых первым компонентом вакцины против коронавируса превысило 1,3 млн человек. Второй компонент получили более 1,1 млн жителей Ставрополья.

Теги
Северный КавказПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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