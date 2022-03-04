Минобрнауки утвердило новые перечни направлений подготовки высшего образования

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Минобрнауки утвердило перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства в пятницу.

"Приказ Министерства науки и высшего образования РФ <…> "Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перечни повысят гибкость образовательных программ, а также их соответствие потребностям рынка труда. В них введены новые области образования и укрупненные группы специальностей и направлений подготовки: "Информационно-коммуникационные технологии", "Транспорт", "Социальная сфера и сфера услуг", "Образование и педагогические науки" и так далее. Кроме того, введены новые специальности и направления подготовки: появились "Фундаментальная, прикладная и синтетическая биология", "Медицинская микробиология", "Системы искусственного интеллекта" и так далее.

"Создание новых перечней обусловлено требованиями экономики, которая трансформируется высокими темпами. Современный мир перешел на другой технологический уклад, когда каждый год появляются новые виды деятельности, специальности, рабочие места. Например, стремительно развиваются IT-отрасль, науки о жизни, робототехника и так далее. При этом последний раз действующие перечни специальностей и направлений утверждались почти 10 лет назад и, очевидно, отстали от современных запросов экономики и рынка труда", - приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова.