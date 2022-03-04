Госдума ввела уголовную ответственность за фейки о действиях ВС РФ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу единогласно приняла сразу во втором и в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации в отношении Вооруженных сил (ВС) РФ.

За распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о ВС РФ предусмотрен штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или наказание до трех лет лишения свободы.

За распространение фейка с использованием своего служебного положения, группой лиц или группой лиц с искусственным созданием доказательств обвинения наказание составит от пяти до 10 лет лишения свободы. Если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Госдума также ввела административную ответственность за дискредитацию ВС РФ. Законом предполагается введение ответственности за публичные призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ. Если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то штраф для граждан составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Если действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, сопровождаются призывами к проведению незаконных акций и создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан и общественной безопасности, то для граждан предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридический лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Если правонарушение в течение года будет совершено повторно, то за это будет грозить уже уголовная ответственность. Необходимые изменения в Уголовный кодекс РФ Госдума также внесла на заседании в пятницу.