Омбудсмены РФ, ДНР и ЛНР подписали соглашение о сотрудничестве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Уполномоченные по правам человека в России, Луганской и Донецкой народных республиках в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве, а именно о взаимодействии по вопросам эвакуированных жителей республик, гуманитарных коридоров и вопросам, связанным с документами и медицинской помощью, передает корреспондент ТАСС.

Согласно документу, который подписала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова и уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова, они договорились о совместной работе с решением проблем эвакуированных граждан республик, работы с утерянными документами, оказанию медицинской помощи и организации гуманитарных коридоров. Кроме того, планируется проводить совместные приемы граждан.

"Речь идет о защите беженцев, эвакуированных граждан, об обмене информацией, списками, медицинской помощью, гуманитарном коридоре. Огромный пласт вопросов", - сообщили журналистам в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ.

После подписания российский омбудсмен отметила, что уполномоченные планируют проводить совместный прием граждан. По ее словам, в данный момент есть много людей, которые ставят вопросы о документах, о поступлении в вузы РФ, о медицинском сопровождении."Это не просто исторический, юридический факт, это начало большой серьезной работы.<…> я уверена, что наше взаимодействие сможет повысить гарантии прав человека", - сказала он. Москалькова добавила, что уже в пятницу пройдет первый прием граждан в пунктах размещения эвакуированных. "Мы знаем, что уже сейчас есть целый ряд кейсов: людей, которые ставят вопросы и о документах, и о поступлении в высшие образовательные учреждения России, и вопросы связанные с медицинским обеспечением", - сказала Москалькова.

Ранее Москалькова сообщала, что все эвакуированные с территории ДНР и ЛНР студенты устроены на обучение в российские вузы. Уполномоченный добавила, что не получила ни одной жалобы от эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, размещенных в ПВР в России.

"На сегодняшний день ко мне не поступило ни одной жалобы от людей, которые сюда прибыли как эвакуированные", - сказала Москалькова журналистам.

В то же время она отметила, что получает очень много слов благодарности от жителей ДНР и ЛНР. "Я хочу воспользоваться [моментом], чтобы сказать органам власти субъектов РФ, которые приняли эвакуированных, конечно, нашему правительству и президенту: сколько сделано, сколько серьезных мероприятий, чтобы люди почувствовали себя комфортно на этой земле, как у себя дома", - отметила она.

"Разум и любовь к людям"

Она также выразила надежду, что "разум и любовь к людям одержат верх" и ей удастся найти общий язык с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

Ранее сообщалось, что Москалькова попросила омбудсмена Украины принять меры для предотвращения пыток и издевательств над российскими военными, попавшими в плен.

"Надеюсь, что разум и любовь к людям, которые должны присутствовать у омбудсменов, одержат верх и мы будем находить общий язык. Но дело в том, что на территории Украины есть много здоровых сил, заинтересованных в том, чтобы достигнуть компромисса и чтобы найти возможности оказания помощи и по движению по гуманитарным коридорам", - сказала Москалькова.

Она также отметила, что говорила с уполномоченным по правам человека на Украине Людмилой Денисовой, однако после этого в адрес Москальковой прозвучали "оскорбительные ответы".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств в свою очередь заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.